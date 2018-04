TV- und Radiotipps für Dienstag, 3. April

Von der linken Ikone zum Rechtspopulisten, von der Ginsterkatze bis zum asturischen Feuersalamander – und dazu "Lovely Rita"

19.40 REPORTAGE

Re: Die Wende des Robert Ménard Der Gründer und langjährige Leiter der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen wandelte sich von der linken Ikone zum Rechtspopulisten. Er ist seit heute Bürgermeister von Béziers in Südfrankreich. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wildes Spanien Von Asturien bis nach Andalusien und von Galizien bis zur Extremadura: Hans-Peter Kuttlers Streifzug in Kinofilmlänge (der Report entfällt). Mit Weißstorch und Wiedehopf, Ginsterkatze und Asturischem Feuersalamander. Bis 21.50, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Plastik überall – Geschichten vom Müll

8,3 Milliarden Tonnen Plastik hat die Menschheit bisher produziert – und damit einen gewaltigen Müllstrudel in den Weltmeeren. Die Dokumentation von Albert Knechtel, Nanje Teuscher im Auftrag des ZDF begleitet Aktivisten, Wissenschafter und Politiker und geht der Frage nach, welche Gründe es gibt, dass man das Problem noch nicht in den Griff bekommen hat. Bis 21.45, ZDF

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Dirk Stermann und Christoph Grisseman: die österreichische Schauspielerin Ingrid Burkhard, zuletzt in Toni Erdmann und Die Einsiedler zu sehen, ihr Sohn Dietrich Siegl (Soko Donau) und die steirische Poetry-Slammerin Lisa Eckhart. Danach in der Dienstagnacht von ORF 1: Pratersterne und ein Wiedersehen mit dem legendären ORF-Format Sendung ohne Namen, Thema: Himmel. Bis 23.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Haben oder Sein Die Marktwirtschaft hat den Industriestaaten Wohlstand gebracht – auf Kosten von Menschen auf anderen Erdteilen und einhergehend mit der Zerstörung der Natur – und auf Kosten der seelischen Befindlichkeit, wie vor 40 Jahren schon Erich Fromm in Haben oder sein diagnostizierte. Bis 23.10, ORF 2

23.10 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Wie reich sind Reiche? Die Dokumentarfilmer Kurt Langbein und Florian Kröppel zeigen, wie Österreichs Reiche zum Reichtum gekommen sind und wie sie damit leben. Experimente von Wirtschaftsforschern machen deutlich, wie sehr der Besitz von Geld das Denken und das Verhalten der Menschen verändert. Bis 0.00, ORF 2

1.10 HAUSNER

Lovely Rita (D/Ö 2001, Jessica Hausner) Die 15-jährige Gymnasiastin Rita hat wegen ihrer sozialen Schwäche keine Freunde, eckt täglich an und stößt bei ihren Eltern nur auf Unverständnis, das sich in Form von Strafen wie Einsperren äußert. Um dem seelischen Schmerz und dem Trott in ihrem Leben zu entrinnen, plant sie eine brutale Verzweiflungstat. Bis 2.25, ORF 1

coproduction office

(fid, 3.4.2018)