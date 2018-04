"Fortnite Mobile" baut Lehrerzitat ein: "Spielt nicht im Unterricht"

Nachdem ein verzweifelter Lehrer sich auf Reddit an die Entwickler wandte, kamen diese seiner Bitte nach; Zitat im Ladebildschirm

Fortnite ist in seiner mobilen Version aktuell vor allem in den Vereinigten Staaten sehr beliebt an Schulen. So hat ein Lehrer, der sich Mr. Hillman nennt, in einem Reddit Posting, was allerdings inzwischen wieder gelöscht wurde (via Gamestar), von seinem Problem geschrieben.

Lehrer bittet um Hilfe

Er bat die Entwickler des Spiels, Epic Games, dort darum, den Satz "Mr. Hillman says stop playing in class" im Ladebildschirm des Spiels zu integrieren, zu Deutsch etwa "Herr Hillman sagt, hört auf, während des Unterrichts zu spielen". So habe er seine Schüler mehrfach dazu aufgefordert, war allerdings erfolglos geblieben ist. Auch habe er ihnen mitgeteilt, dass er den Entwickler Epic Games kontaktieren würde, was allerdings keinen Nutzen hatte.

Entwickler kommen dem nach

Nun ist der Hersteller der Bitte des Lehrers nachgekommen und hat kurzerhand den Satz in das Spiel eingebaut. Der wird nun im Ladebildschirm angezeigt. "Meine Lieblingssache daran, bei Epic Games zu arbeiten", kommentierte ein Mitarbeiter des Unternehmens. (red, 2.4.2018)