Randale bei Demos von diskriminierter Kaste in Indien: Fünf Tote

Demonstranten blockierten Straßen und Eisenbahnschienen

Neu-Delhi – Bei Protesten von Angehörigen der untersten Stufe des Kastensystems in Indien sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. In mehreren Bundesstaaten blockierten die Demonstranten am Montag Straßen und Eisenbahnschienen, zündeten Fahrzeuge an und stießen mit Sicherheitskräften zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Vier Menschen starben der Polizei zufolge im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh und einer im Nachbarstaat Rajasthan. Die Todesursachen der Opfer seien unklar.

"Unberührbare"

Bei den Demonstranten handelte es sich um Dalits – eine Gruppe, deren Angehörige früher "Unberührbare" genannt wurden und noch immer diskriminiert werden. Sie protestierten gegen ein Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 20. März. Dieser hatte ein Gesetz zur "Verhinderung von Gräueltaten" gegen Angehörige von benachteiligten Kasten und Volksgruppen aufgeweicht, um Missbrauch zu verhindern. Unter anderem hatte das Gericht geurteilt, dass Tatverdächtige nicht mehr automatisch verhaftet werden sollen. Außerdem sollen Staatsbedienstete nur noch mit schriftlicher Zustimmung ihrer Behörden unter diesem Gesetz verhaftet werden. (APA, 2.4.2018)