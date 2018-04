Sevilla will gegen die Bayern überraschen

Außenseiter geht selbstbewusst in das Viertelfinal-Duell mit den Deutschen – Reals Ronaldo in Topform in die Final-Revanche mit Juventus

Sevilla/München – Einen Gegner von der Qualität des FC Sevilla sucht Bayern München in der Bundesliga vergeblich – meint jedenfalls Deutschlands Ex-Nationalspieler Andreas Hinkel. "Sie spielen so stark, wie es in Deutschland keine Mannschaft neben den Bayern tut", sagte der heutige Trainer des VfB Stuttgart II vor dem Viertelfinal-Duell des Serienmeisters mit den Andalusieren in der Champions League. Hinkels Einschätzung ist profund, er trug zwischen 2006 und 2008 das rot-weiße Trikot Sevillas.

Für die Bayern glaubt er, kann es am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) "unangenehm" werden. Wenn es noch einen Beweis dafür gebraucht hätte, dann wäre Sevillas Generalprobe am letzten Samstag gegen den FC Barcelona (2:2) dafür durchaus geeignet. Erst in den Schlussminuten wendete Barca durch Tore Luis Suarez (88.) und Lionel Messi (89.) im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan eine Niederlage ab – es wäre die erste der laufenden Saison gewesen.

"Wir sind verärgert", sagte Sevillas italienischer Coach Vincenzo Montella. Für das Viertelfinal-Hinspiel gegen die Deutschen kündigte er den gewohnten Ballbesitzfußball an. Die Münchner sollen hinterherlaufen, Sevilla will wie schon gegen Manchester United den Takt vorgeben. Auch dies sagt einiges über das Selbstverständnis beim Europa-League-Rekordgewinner aus, der die Engländer im Achtelfinale ausschaltete.

Abgänge kompensieren

Aber was zeichnet dieses Team aus, dass zwischen 2006 und 2016 fünf Mal den UEFA Cup bzw. die Europa League gewann, von 2014 bis 2016 sogar drei Mal in Folge? Hinkel meint, der erste große internationale Triumph habe DNA des Klubs verändert. "Obwohl sie Jahr für Jahr Leistungsträger verlieren, wird diese von denen, die bleiben, vorgelebt und weitergegeben", erklärte Hinkel: "Sie scouten gut, führen immer wieder Qualität zu. Und sie verkaufen Spieler oft um ein Vielfaches. Das ist ihre Nische."

Diese Kreativität ist es, der Sevilla in Spanien und Europa die Konkurrenzfähigkeit garantiert. An Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid ist zwar schwer vorbeizukommen, aber beständig ärgern kann Sevilla die großen Drei allemal – etwa mit Hochveranlagten wie den Franzosen Wissam Ben Yedder und Steven N'Zonzi oder dem am Dienstag gesperrten argentinischen Spielgestalter Ever Banega.

Über Ben Yedder, der hinter Cristiano Ronaldo (12) die zweitmeisten Tore in dieser Champions-League-Saison geschossen hat, sagt Hinkel: "Er ist der gefährlichste Mann, hat aber drei seiner acht Tore gegen Maribor erzielt." Bedeutet: In der Offensive verfügt Sevilla nicht über die ganz große Durchschlagskraft. Das hätte sich bereits gegen Manchester rächen können, als Sevilla im heimischen Estadio Ramón Sánchez Pizjuán trotz klarer Überlegenheit kein Tor gelang.

Gute Form, schwarze Serie

Die heiße Atmosphäre in der 42.000 Zuschauer fassenden Arena bedeutet aber ein klares Plus für die Gastgeber. "Das Stadion ist ein Trumpf, Sevilla hat mit die besten Fans in Spanien", sagte Hinkel. Und noch eine Unwägbarkeit führt der 21-fache Internationale an: das Wetter. "Zwischen München und Sevilla kann der Unterschied bei 15 Grad liegen. Das merkst du sofort, das hat Einfluss."

Für die Bayern geht es gegen Sevilla darum, eine rabenschwarze Spanien-Serie zu beenden: In den vergangenen vier Jahren schied der deutsche Rekordmeister immer gegen eine Mannschaft aus Spanien aus. "Bei der Statistik darf man nicht arrogant oder gar überheblich dahingehen", mahnte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Andererseits: Seit Jahresbeginn haben die Bayern 13 Partien bestritten und dabei siebenmal vier oder mehr Treffer erzielt, zuletzt beim 6:0-Heimsieg am Samstagabend im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund. Thomas Müller hielt allerdings fest: "Jetzt beginnen die Wochen, für die man die ganzen Vorbereitungen absolviert, im April geht es um alles."

Starke Juve-Bilanz gegen Real

In der zweiten Begegnung des Tages kommt es zur Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr, wenn Juventus Turin Titelverteidiger Real Madrid empfängt. Real hatte sich im Finale 2017 klar mit 4:1 durchgesetzt und schrieb mit der ersten erfolgreichen Titelverteidigung der Königsklasse Geschichte. Matchwinner für die Madrilenen war auch damals Ronaldo, der zwei Tore erzielte.

Mit zwölf Treffern führt der Goalgetter die Saisontorschützenliste an. Im ewigen Ranking ist er mit 117 Toren in 15 Saisonen ebenfalls die Nummer eins. Juventus-Tormannlegende Gianluigi Buffon darf sich somit auf gute Beschäftigung einstellen. "Wir wissen, dass Real Madrid die beste Mannschaft der Welt ist. Mit Hin- und Rückspiel haben wir aber zweifellos bessere Chancen", erinnerte der mittlerweile 40-Jährige an die jüngsten vier K.o.-Runden-Duelle mit Spaniens Rekordmeister, die allesamt den Aufstieg für die Turiner brachten. Zuletzt im Halbfinale 2015, als Juventus 2:1 zu Hause gewann und in Madrid ein 1:1 holte. Für Real ist die Champions League die letzte Chance die Saison noch zu retten, liegt man doch in der Meisterschaft 13 Punkte hinter Barcelona. (sid, APA, red – 2.4. 2018)