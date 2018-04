Israel will 16.000 afrikanische Asylwerber in den Westen schicken

Mit UN ausgearbeiteter Plan soll Abschiebungen in afrikanische Staaten ersetzen

Jerusalem/Wien – Israel legt die geplanten Abschiebungen von Migranten in afrikanische Staaten auf Eis. Stattdessen sollen 16.250 Asylsuchende in westliche Länder gebracht werden, die bereit sind sie aufzunehmen. Eine ähnlich hohe Zahl an Asylwerbern dürfe demnach für fünf Jahre in Israel bleiben, sofern sie Kriterien erfüllen, die allerdings noch nicht näher definiert worden seien. Das sagte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am Montag.

Ein mit den Vereinten Nationen ausgearbeiteter Plan würde "erlauben, dass eine größere Zahl an Einwanderern Israel verlässt und das wird unter Aufsicht der UN und der internationalen Gemeinschaft passieren", heißt es aus dem Büro des Premiers. Deshalb soll der Status mancher Asylwerber noch einmal geprüft werden.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll ein noch unbestimmter Anteil an Betroffenen in europäische Länder gebracht werden. Das israelische Höchstgericht hatte im März die Massenabschiebungen gestoppt, um die Anhörungen der Auszuweisenden noch abzuwarten. (red, 2.4.2018)