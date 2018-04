Youtuber bauen Doomfists Hydraulik-Faust aus Overwatch

Hyraulik-Effekt kommt allerdings aufgrund des hohen Gewichts der "Waffe" nicht zur Geltung

Der Kanal "The Hacksmith" auf Youtube ist dafür bekannt, fiktive Ideen aus Videospielen, Filmen und Co. zu übernehmen und real umzusetzen. So auch bei einem aktuellen Projekt, wo die Hydraulik-Faust des Overwatch-Charakters nachgebaut wurde.

the hacksmith

Der Hydraulik-Effekt der Faust kommt letztlich leider nicht stark zur Geltung, da sie ein extrem hohes Eigengewicht hat – jedoch kann man im Video dabei zuschauen, wie etwa ein Fahrradhelm oder ein Fernseher zerschmettert wird. (red, 2.4.2018)