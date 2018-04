Die absurde rechte Netzdiskussion über den Traditionshasen

Die rechte Community sieht die Erklärungen für den Milka-Schmunzelhasen und Co. als ein Zeichen dafür, dass man am "richtigen" Ziel sei

Sie haben eine enorme Debatte bei rechten Communities im Netz ausgelöst: Die Milka-Schmunzelhasen. Immer, wenn christliche Feiertage aufkommen, kommt es zu Wellen an Kritik gegenüber dem jeweiligen Ziel, welches sich nach der Auffassung der "Wutbürger" weigert, den "richtigen" Namen zu nutzen und somit der "Kulturzerstörung", wie sie gerne bezeichnet wird, beizutragen.

foto: screenshot/twitter

Bereits seit 1973

Im Falle des Milka-Schmunzelhasen kann es jedenfalls nicht so sein – Milka bietet sie nämlich bereits seit Ostern 1973 an, wie der Schokoladenhersteller auf Facebook erklärte. Dennoch hat sich die interne Bezeichnung im Warenregister von Supermärkten, "Traditionshase", nun im Netz zu einem Hashtag entwickelt, der von rechten Usern genutzt wird, um einen "Kulturkampf" zu attestieren.

"Abwehrfeuer"

Woher weiß man, dass man über dem richtigen Ziel ist?

Abwehrfeuer ist am intensivsten.#Traditionshase #Osterhase — AfD Heidelberg (@AfD_HD) March 30, 2018

Dabei werden jegliche Gegenargumente abgeblockt. Etwa die AFD Heidelberg sieht sich in der Debatte am "richtigen Ziel", da das "Abwehrfeuer" – also die Erklärungen für die Bezeichnungen – "am intensivsten" sei. Bei dem Vorwurf, wie eine Sekte zu agieren, kommt die Antwort: "Da die linksgrüne Sekte an der Macht ist, haben sie zusätzlich die ganzen Mitläufer, die die mangelnde Befähigung selbständig denken zu können durch größeren Fanatismus ausgleichen."

Jede Sekte reagiert wie die linksgrüne Sekte. Da die linksgrüne Sekte an der Macht ist, haben sie zusätzlich die ganzen Mitläufer, die die mangelnde Befähigung selbständig denken zu können durch größeren Fanatismus ausgleichen. #Traditionshase #Ostern #Osterhasen — AfD Heidelberg (@AfD_HD) March 31, 2018

Kampfbegriff

So sollte es eigentlich sein. Aber manche Deutsche scheinen seit der Einwanderung irgendeine Krankheit zu haben, von der sie noch lange nicht geheilt sind, so flüchtlingsbesoffen manche immer noch sind und deswegen ihre Werte aufgeben..... #Traditionshase pic.twitter.com/JTiuEBiX2f — Kampfkatze (@Samtpfote29) March 30, 2018

Schon bald entwickelte sich die Debatte um den Begriff zu einem Hashtag für allgemeine politische Diskussionen. Etwa kam es zu einem Shitstorm gegenüber dem deutschen Comedian Bülent Ceylan.

Mittlerweile haben wir Türken im TV, die sich für Comedians halten!



#Traditionshase pic.twitter.com/F0mrKZrs1k — Grumblinator (@Grumblinator) March 30, 2018

Auf die Meldung folgten zahlreiche Antworten wie "Wer braucht den überhaupt? Ab zu Erdogan mit dir" oder "Was will der der Quotentürke, der meint er wäre lustig, aber den Job nur hat, weil RTL einen Quotentürken braucht". (red, 2.4.2018)