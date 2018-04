Drei Tote bei Lawinenunglück in der Schweiz

Opfer vermutlich aus Spanien – Zwei Überlebende

Sitten/Madrid – Bei einem Lawinenunglück vom Samstag in der Schweiz sind drei Menschen getötet worden. Wie die Polizei im Kanton Wallis am Sonntag mitteilte, handelt es sich vermutlich um Spanier. Zwei Mitglieder der Gruppe seien am Samstagabend lebend geborgen worden.

Das Unglück hatte sich auf einer Höhe von 2.450 Metern bei Fiesch im Oberwallis ereignet. Eine andere Gruppe hatte beobachtet, wie die Tourenskifahrer verschüttet wurden und die Rettungskräfte alarmiert. Schlechtes Wetter behinderte die Bergungsarbeiten. Die beiden leicht verletzten Überlebenden wurden am Samstagabend mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (APA/AFP, 1.4.2018)