Afghanistan hält an Parlamentswahl im Oktober fest

Wahl seit drei Jahren überfällig

Kabul – In Afghanistan sollen wie geplant am 20. Oktober Parlaments- und Kommunalwahlen stattfinden. Dies teilte die Wahlkommission am Sonntag mit. Die Abstimmung ist seit drei Jahren überfällig und bereits mehrmals verschoben worden. Gründe waren politische Streitigkeiten sowie Probleme bei der Registrierung der Wahlberechtigten.

Präsident Ashraf Ghani hat versichert, die Wahlen sollten auf jeden Fall vor der im kommenden Jahr geplanten Präsidentenwahl stattfinden. Ghanis ausländische Partner haben Druck auf die Regierung in Kabul ausgeübt, den Erfolg des Urnengangs sicherzustellen. 17 Jahre nach der Vertreibung der radikalislamischen Taliban warten die Verbündeten auf Fortschritte. (APA/Reuters, 1.4.2018)