Tourismus in der Türkei zieht wieder an

Die Industrie exportierte im März Waren im Wert von 12,3 Milliarden Euro, um 11,5 Prozent mehr als im März 2017

Istanbul – Die türkische Industrie hat im März so viel exportiert wie noch nie. Die Ausfuhren stiegen auf den Rekordwert von 15,1 Mrd. Dollar (12,3 Mrd. Euro Euro), wie Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci am Sonntag in einem Interview von CNN Türk sagte.

Dem Exportverband des Landes zufolge betrug der Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat 11,5 Prozent. Allerdings kämpft die Türkei mit einem zuletzt größer werdenden Handelsdefizit.

Zeybekci sagte zudem, der Tourismus – eine wichtige Stütze der Wirtschaft – erhole sich deutlich. Dieses Jahr sei hieraus mit Einnahmen von 51 bis 52 Mrd. Dollar zu rechnen. 2017 waren es rund 26 Mrd. Dollar. Vor allem Russen besuchen wieder wesentlich öfter die Türkei. Der Tourismus war in den vergangenen Jahren nach dem gescheiterten Militärputsch, einer Reihe von Anschlägen und politischen Spannungen mit anderen Ländern eingebrochen. (APA, 1.4.2018)