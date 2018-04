In Hütte eingenickt: Tourengeher löste Suchaktion aus

77-jähriger Wiener wollte sich bei Skitour mit Freunden treffen und erschien nicht – Einsatzkräfte fanden Pensionisten in Hütte schlafend

Johnsbach – Eine Suchaktion nach einem vermissten Skitourengeher ist im obersteirischen Gesäuse am Karsamstag ebenso glücklich wie kurios ausgegangen. Ein 77-jähriger Wiener, der sich von seiner Gruppe getrennt hatte, war nicht wie vereinbart am Treffpunkt erschienen, wie die Landespolizeidirektion am Ostersonntag mitteilte. Die Rettungskräfte fanden ihn schließlich: Er war in einer Hütte eingeschlafen.

Der Wiener wollte gemeinsam mit zwei Tourengehern aus seiner Heimatstadt auf den Hüpflingerhals auf rund 1.700 Meter Seehöhe oberhalb von Johnsbach (Bezirk Liezen) gehen. Die Tour gilt als gut zu meistern und lawinensicher. Der Pensionist entschied sich jedoch vor dem Anstieg zum Hüpflingerhals wieder umzukehren. Seine Begleiter – eine 31-Jährige und ein 74-Jähriger – setzten ihren Weg fort. Die drei wollten sich zu einem späteren Zeitpunkt auf der Neuburgalm wieder treffen. Die beiden warteten beim vereinbarten Treffpunkt jedoch vergeblich. Sie fuhren schließlich bis zur Ebneralm ab, wo sie wieder auf den 77-Jährigen warteten.

Die zwei Tourengeher verständigten dann knapp vor 16.00 Uhr die Landeswarnzentrale, welche wiederum die Bergrettung Admont und die Polizei alarmierte. Bei der Suche wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Wiener wurde schließlich im Bereich der Neuburgalm entdeckt. Er hatte sich offenbar in der Hütte kurz ausruhen wollen und war eingeschlafen. (APA, 1.4.2018)