EU-Kommissar will wegen schlechter Luftqualität klagen

EU-Umweltkommissar Karmenu Vella soll mehrere Länder im Visier haben, Österreich ist nicht darunter

Luxemburg/Brüssel – In mehreren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union könnten Fahrverbote für Diesel-Autos in Innenstädten drohen. EU-Umweltkommissar Karmenu Vella habe konkrete Pläne, einige Länder wegen der Überschreitung der Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg zu verklagen, berichtete die "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht.

Eine solche Klage hätte der Zeitung zufolge gute Erfolgsaussichten, weil die Grenzwerte nachweislich überschritten würden. Sollte es tatsächlich zu einer Verurteilung kommen, drohen den Ländern hohe Strafzahlungen. Alternativ könnten sie radikale Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität ergreifen, also etwa Fahrverbote. Am Pranger stehen wegen der schlechten Luftqualität unter anderem Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. (APA, 1.4.2018)