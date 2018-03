Traumdebüt für Ibrahimovic für LA Galaxy

Schwede erzielt beim 4:3 gegen den Los Angeles FC ein Traumtor und den SIegestreffer

Los Angeles – Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat am Samstag in der Major League Soccer (MLS) einen traumhaften Einstand gefeiert. Der 36-jährige Schwede wurde bei seinem neuen Club LA Galaxy gegen Los Angeles FC in der 71. Minute beim Stand von 2:3 eingewechselt, erzielte sieben Minuten später mit einem Schuss aus rund 40 Metern den Ausgleich und besorgte kurz vor Schluss das Tor zum 4:3-Sieg. (APA, 31.3.2018)