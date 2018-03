Bale beschert Real Sieg bei Las Palmas

Doppelpack bei 3:0 in Abwesenheit von Ronaldo

Las Palmas – Real Madrid hat am Samstag Rang drei in der spanischen Fußball-Meisterschaft gefestigt. Der Titelverteidiger gewann in Abwesenheit des geschonten Cristiano Ronaldo auswärts gegen Las Palmas dank Treffer von Gareth Bale (26., 51./Elfmeter) und Karim Benzema (39./Elfmeter) mit 3:0 und liegt damit vier Punkte vor dem Vierten Valencia, der am Sonntag bei Leganes antritt.

Auf Spitzenreiter FC Barcelona, am Abend beim FC Sevilla zu Gast, fehlten Real zwölf Punkte. (APA, 31.3.2018)