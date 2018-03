Legendär: Steve Nash und Jason Kidd in Hall of Fame berufen

foto: ap/yeater

Was soll man zum genialen Steve Nash noch sagen? Vielleicht empfiehlt sich eine Lektüre. "Seven Seconds or Less: My Season on the Bench with the Runnin' and Gunnin' Phoenix Suns" von Jack McCallum. Eine sagenhafte Reise mit Steve Nash und Co. durch die 2005/2006-NBA-Saison.