41-jähriger Salzburger nach Schüssen in die Salzach festgenommen

Der Mann gab an, zum Agressionsabbau in den Fluss geschossen zu haben

Salzburg – Ein 41-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag nach mehreren Schüssen in die Salzach im Bereich Salzburg Süd von der Polizei festgenommen worden. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er die Schüsse zum Aggressionsabbau abgegeben habe. Es wurde niemand verletzt, berichtete die Polizei am Samstag.

Gegen 1.00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann mit einem Gewehr im Bereich Salzburg Süd gesehen worden sei. Als die Beamten den Mann daraufhin entdeckten, legte dieser nach mehrmaliger Aufforderung die Schusswaffe zu Boden und konnte festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Puch-Urstein an.

Über den Gesundheitszustand der Salzach war zunächst nichts bekannt. (APA, red, 31.3.2018)