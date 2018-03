Afghanische Taliban töteten Geisel

Regierung und ihre Verbündeten sollen eingeschüchtert werden

Kabul – Taliban-Extremisten haben in Afghanistan eine von fünf vor mehreren Tagen entführten Geiseln getötet. Die vier anderen Männer befänden sich noch in der Hand der Taliban, sagte ein Sprecher des Gouverneurs der westafghanischen Provinz Herat am Samstag. Die radikalislamischen Taliban hatten die fünf Afghanen am Donnerstag entführt. Die Männer waren auf dem Weg zu einer Hochzeit gewesen.

Die Taliban haben an vielen Orten im Land illegale Kontrollpunkte errichtet. Sie stoppen und durchsuchen Busse und Privatfahrzeuge nach Regierungsangestellten, Mitgliedern der Sicherheitskräfte und Mitarbeiter von internationalen Organisationen. In den vergangenen Jahren wurden Hunderte Menschen entführt und Dutzende getötet. Mit dieser Taktik versuchen die Taliban, die Regierung und ihre Verbündeten einzuschüchtern. (APA, 31.3.2018)