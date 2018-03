Israelische Drohne im Südlibanon abgestürzt

Grund für den Absturz ist nach israelischen Militärangaben ein technisches Versagen

Beirut – Eine israelische Drohne ist im Süden des Libanon abgestürzt. Ein der radikal-islamischen Hisbollah nahestehender Fernsehsender berichtete, das unbemannte Spionageflugzeug sei zwischen den Dörfern Beit Yahoun und Baraachit niedergegangen. Grund für den Absturz ist nach israelischen Militärangaben ein technisches Versagen.

Die Gefahr des Verlusts geheimer Informationen bestehe nicht. Die Hisbollah steht an der Spitze pro-iranischer Milizen, die im syrischen Bürgerkrieg an der Seite von Präsident Bashar al-Assad kämpfen. Der wachsende Einfluss der Islamischen Republik in der Region stößt in Israel auf Besorgnis. Das israelische Militär hat in der Vergangenheit wiederholt Luftangriffe auf angebliche Ziele der Hisbollah und des Iran in Syrien geflogen. (APA, Reuters, 31.3.2018)