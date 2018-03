Isner stoppt del Potros Erfolgslauf

US-Amerikaner bezwingt ausgelaugt wirkenden Argentinier im Halbfinale von Miami und ist auf dem Weg unter die Top Ten der Weltrangliste

Miami – John Isner steht im Finale des ATP-Masters in Miami. Der US-Amerikaner setzte sich am Freitag im ersten Semifinale am Freitag gegen den Argentinier Juan Martin del Potro mit 6:1, 7:6 (7:2) durch. Er beendete damit den Erfolgslauf des Südamerikaners, der zuletzt 15 Matches in Folge gewinnen konnte.

Während Isner groß aufspielte, konnte Del Potro seine Erschöpfung nach den Turniersiegen in Acapulco und Indian Wells sowie den vier Spielen in Miami nicht verbergen. Gegen den 2,08 m großen Aufschlaghünen Isner hat der 29-Jährige nun vier der jüngsten sechs Direktbegegnungen verloren.

Isner diktierte das Geschehen mit bedingungslosem Offensivspiel fast durchwegs. 39 zu 10 Winner sprachen eine deutliche Sprache. Eine Vorhand schlug Isner Del Potro mit 188 km/h um die Ohren, Breakchancen gestand er dem Weltranglisten-Sechsten im ganzen Spiel keine zu.

Im zweiten Halbfinale stehen einander am Samstagfrüh der Deutsche Alexander Zverev und der Spanier Pablo Carreno Busta gegenüber. Zverev, Nummer fünf der Weltrangliste, besiegte den Kroaten Borna Coric 6:4, 6:4 und spielt nun um seine erste Finalteilnahme in der laufenden Saison. Seine beiden bisherigen Duelle mit Coric hatte er verloren. Halbfinal-Gegner Busta hatte sich gegen den Südafrikaner Kevin Anderson mit 6:4, 5:7, 7:6 (8:6) durchgesetzt.

Sollte Busta das Turnier nicht gewinnen, wird sich Isner in der Weltrangliste unter die Top Ten verbessern. Bei einem Titelgewinn wäre er Neunter. Del Potro bleibt vor Dominic Thiem Sechster. (APA, sid, red, 30.3. 2018)