Witwe des Orlando-Attentäters freigesprochen

Omar Mateen hatte im Juni 2016 in Florida 49 Menschen erschossen

Orlando – Die Witwe des Attentäters, der 2016 in einem Nachtklub im US-Staat Florida 49 Menschen tötete, ist am Freitag von allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Sie war beschuldigt worden, ihrem Mann bei der Planung des womöglich islamistisch motivierten Attentats geholfen und mit Falschaussagen die Ermittlungsarbeiten behindert zu haben.

Ein Geschworenengericht erklärte die 31-Jährige am Freitag in beiden Anklagepunkten für unschuldig. Ihr Ehemann Omar Mateen hatte im Juni 2016 in dem Schwulen-Nachtclub "Pulse" in Orlando 49 Menschen erschossen. Mateen, der Verbindungen zum Islamischen Staat hatte, wurde von Polizisten am Tatort getötet. (APA, 30.3.2018)