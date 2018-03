Brigitte Macrons Bürochef zeigt gefälschte E-Mails an

Vorermittlungen wegen Betrugs eingeleitet

Paris – Das Büro der französischen Premiere Dame Brigitte Macron hat nach Medienangaben wegen gefälschter E-Mails die Justiz eingeschaltet. Justizkreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, dass der Bürochef der Frau von Präsident Emmanuel Macron eine Anzeige eingebracht habe. Daraufhin habe die Pariser Staatsanwaltschaft Vorermittlungen wegen Betrugs eingeleitet.

Der Radiosender RTL berichtete, dass E-Mails etwa an Restaurants oder Luxushotels geschickt worden seien, um für Personen aus dem Umfeld von Brigitte Macron um Vorzüge zu bitten. Die Nachrichten sollen eine Absenderadresse angeführt haben, die Empfänger für eine Adresse des französischen Präsidialamts hätten halten können.

So habe ein marokkanisches Hotel eine Anfrage erhalten, den Neffen der Präsidentengattin am Flughafen abzuholen. Der australische Automobilverband sei um zwei Plätze beim Formel-1-Rennen gebeten worden. Der Sender zitierte eine Person aus dem Umfeld von Brigitte Macron, dies sei "ein klarer Versuch, ihrem Ruf zu schaden". Für die genannten Details gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Brigitte Macrons Büro reagierte am Freitag zunächst nicht auf eine dpa-Anfrage. (APA, 30.3.2018)