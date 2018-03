Goldwäscher dringen in Farm Grace Mugabes ein

Frau des Ex-Machthabers klagt über Beschimpfungen und fühlt sich politisch verfolgt

Harare – Illegale Goldsucher sind auf eine Farm der Frau von Simbabwes Ex-Machthaber Robert Mugabe eingedrungen. Grace Mugabe habe Anzeige erstattet, bestätigte die Polizei am Freitag. Der Zeitung "Newsday" sagte die Präsidentengattin, sie sei von den Goldwäschern beschimpft worden.

Sie sagten ihr demnach, sie hätte nun keine Macht mehr, sie zu vertreiben. Sie werde nun politisch verfolgt, fügte Mugabe hinzu. Unter anderem wird wegen Elfenbeinschmuggels gegen sie ermittelt.

Gewaltsam vertrieben

Das Militär hatte den heute 94 Jahre alten Mugabe im November aus dem Präsidentenamt vertrieben, als sich die Anzeichen mehrten, dass er seine unbeliebte Frau Grace als Nachfolgerin installieren wollte.

Die ehemalige First Lady des afrikanischen Staats besitzt das Landstück in Mazowe seit einigen Jahren. Im Jahr 2015 wurden Dorfbewohner von einer benachbarten Farm Grace Mugabes von der Polizei gewaltsam vertrieben. Vor Gericht erstritten die Vertriebenen eine Entschädigung. In dem Ort gehören ihr auch ein Milchbauernhof, ein Waisenhaus und ein Wildgehege. (APA, 30.3.2018)