TV- und Radiotipps für Ostermontag, 2. April

11.55 ANS EINGEMACHTE

Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (Journey to the Center of the Earth, USA 1959, Henry Levin) Die fantastische Geschichte von einem schottischen Professor (James Mason) und seiner Expedition ins geheimnisvolle Erdinnere – nach Jules Vernes gleichnamigem Zukunftsroman. Schauprächtiges Bilderbuch, jugendlich-beschwingte Abenteuerunterhaltung, unbedingt sehenswert. Bis 14.00, RBB

16.55 BILLY WILDER

Ariane – Liebe am Nachmittag (Love in the Afternoon, USA 1957, Billy Wilder) Selten gezeigter Billy Wilder: Audrey Hepburn als junges Mädchen, Gary Cooper als alternder Playboy. Bis 19.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Der Wolf Die Wölfe kehren nach Mitteleuropa zurück – und schon sind Konflikte vorprogrammiert. Die einen freuen sich, dass das Tier nicht ausgerottet ist und durch ein EU-Recht unter Schutz gestellt wurde. Auf der anderen Seite stehen Landwirte und Schäfer, vor allem in Brandenburg – sie legen sich auf die Lauer und gehen auf die Pirsch. Bis 20.15, Arte

19.52 DOKUMENTATION

Feierabend: Martin Luther King – Gegen die Flut der Furcht Heinrich W. Grosse hat Martin Luther King persönlich kennengelernt und erinnert sich an die Begegnungen. Bis 20.05, ORF 2

20.15 SEIFENOPER

Was diese Frau so alles treibt (The Thrill of It All, USA 1963, Norman Jewison) James Garner muss als Frauenarzt dafür sorgen, dass seine Frau Doris Day den Küchenherd nicht verlässt, um Werbesendungen für Seife zu drehen. Die Heimholaktion der Göttergattin verläuft gegen deren Willen. Tja, die lieben Kleinen! Bis 22.00, Arte

20.15 VERFOLGUNG

Auf der Flucht (The Fugitive, USA 1993, Andrew Davis) Harrison Ford läuft als erfolgreicher und angesehener, im Moment aber des Mordes angeklagter Chirurg durch die Gegend, versucht Tommy Lee Jones abzuschütteln und seine Unschuld zu beweisen. Spannend. Bis 22.55, ATV 2

20.15 GEBISSEN

Wir sind die Millers (We're the Millers, USA 2013, Rawson Marshall Thurber) David (Jason Sudeikis), ein kleiner Drogenschmuggler, wird zu einem Kurierdienst über die Grenze genötigt. Seine einzige Chance sieht er darin, sich mit den nächstbesten Mitmenschen als Touristenfamilie auszugeben. Folglich engagiert er seine Nachbarin, die Stripperin Rose (Jennifer Aniston), das jugendliche Unschuldslamm Kenny (Will Poulter) und die Herumtreiberin Casey (Emma Roberts): In einem riesigen Campingwagen machen sich die selbsterklärten Millers auf die Fahrt, wobei sie nicht nur untereinander zu kämpfen haben, sondern bald auch Gangster im Nacken und eine Vogelspinne in der Unterhose haben. Bis 22.30, Pro Sieben

22.00 LEGENDEN

Pat Garrett jagt Billy the Kid (Pat Garrett & Billy the Kid, USA 1973, Sam Peckinpah) Sheriff Pat Garrett (James Coburn) jagt und tötet seinen früheren Freund Billy The Kid (Kris Kristofferson). Peckinpahs lyrische Interpretation des alten Western-Mythos lebt von grandiosen Montagen, einer berückenden Schilderung des utopischen Fluchtorts Mexiko und dem in Etappen abgewickelten Duell der beiden Kontrahenten. Ein großer Film. Bis 0.00, Servus TV

22.55 SCHAUER

Black Rain (USA 1989, Ridley Scott) Die Geschichte eines New Yorker Polizeidetektivs, der gemeinsam mit einem jüngeren Kollegen einen Gangster der japanischen Mafia in Osaka abliefern soll. Reichlich spannende und – wie bei Ridley Scott üblich – hochglanzpolierte Sache mit Michael Douglas und Andy Garcia in den Hauptrollen.

Bis 1.20, ATV 2

0.00 GROSSER FLUSS

Rio Grande (USA 1950, John Ford) Ein Kavallerieoffizier muss sich in seinem texanischen Fort gegen regelmäßige Indianerüberfälle wehren, steckt aber auch in Schwierigkeiten mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn. Western von Regiemeister John Ford mit John Wayne und Maureen O' Hara in den Hauptrollen. Bis 1.40, Servus TV

1.10 DOKUMENTATION

Ich bin Johnny Cash Porträt der Countrylegende: Der Film zeigt das bewegte Leben des Künstlers. Bis 2.30, N-TV