Mord an Frauen: Zwei Niederösterreicher in U-Haft

Zwei Frauen waren diese Woche mutmaßlich von ihren (Ex-)Partnern umgebracht worden. Staatsanwaltschaft verhängt U-Haft

Schwechat/Korneuburg/Hollabrunn – Nach zwei Gewaltverbrechen an Frauen in dieser Woche in Niederösterreich ist über die beiden des Mordes Verdächtigen U-Haft verhängt worden. Das teilte Friedrich Köhl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, am Freitag auf Anfrage mit.

In Schwechat war am Dienstagabend eine 33-Jährige in ihrer Wohnung erstochen aufgefunden worden. Der ausgeforschte Ex-Lebensgefährte des Opfers legte in der Folge ein Geständnis ab. Der 31-Jährige sprach von einem Streitgespräch über die Obsorge für die beiden gemeinsamen Kinder. In dessen Verlauf hätte die Frau auf ihn einstechen wollen, behauptet der Mann, worauf er ihr das Messer entrissen habe.

Am Donnerstag erlitt eine 48-Jährige in einem Einfamilienhaus im Gemeindegebiet von Schrattenthal (Bezirk Hollabrunn) tödliche Messerstiche. Ihr sechs Jahre älterer Mann gestand die Bluttat. Medienberichten zufolge hatte sich die Frau, Mutter zweier erwachsener Kinder, scheiden lassen wollen. (APA, 30.3.2018)