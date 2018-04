TV- und Radiotipps für Ostersonntag, 1. April

Reinhold Messner in Tibet, Kinder singen ihre Rechte, Fack ju Göhte 2, Frühstück bei Tiffany, Oscar, Aus der Mitte entspringt ein Fluss

11.05 TIGER

Das indische Grabmal (D/I/F 1959, Fritz Lang) Verschlagene Inder, deren Gesichter durch Brownfacing den richtigen Farbton bekommen, eine nackte Göttin, deren Brüste ausschauen, als sei das Silikonimplantat 1958 schon gängige Methode, und drei Deutsche, die antreten, Fortschritt in die Rückständigkeit zu bringen. Dazwischen fauchende Tiger, ein Sandsturm und ein labyrinthisches Kellergewölbe samt Aussätzigenverlies. Mittendrin Debra Paget als Seetha, Objekt der Begierde des Maharadschas. Bis 12.35, One

12.30 ROMANVERFILMUNG

Der Mann mit dem Fagott (D 2011, Miguel Alexander) Die russische Melodie eines Fagottspielers inspiriert Heinrich Bockelmann, sein Glück in Moskau zu suchen. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs gerät er in Gefangenschaft, wagt aber eine abenteuerliche Flucht, um seiner Familie nach Schweden zu folgen. Später, in den Sechzigerjahren, versucht sein Enkel Udo als Pianist und Sänger Fuß zu fassen. Anlässlich des 80. Geburtstags von Udo Jürgens wird der Zweiteiler gezeigt. Beleuchtet werden nicht nur drei Generationen seiner Familie, sondern es werden auch Einblicke in 100 Jahre europäische Zeitgeschichte gewährt. Bis 14.10, ARD

13.05 MAGAZIN

Panorama Nina Horowitz hebt Perlen aus dem ORF-Archiv, wieder aus der "Auch das ist ...!"-Reihe mit alten Ansichten vom Burgenland: Zum Beispiel als Anfang der 1970er-Jahre der Plan heftig diskutiert wurde, eine Brücke über den Neusiedler See zu bauen, und daraufhin die Wogen hochgingen. Bis 13.30, ORF 2

19.30 DOKUMENTATION

Reinhold Messner im Reich der tibetischen Nomaden Die Südtiroler Bergsteigerlegende reist ins Himalajagebiet und trifft Bewohner im Schnelldurchlauf. Bis 19.40, Servus TV

19.52 DOKUMENTATION

Feierabend: Kinder singen ihre Rechte Wenn 500 Kinder gemeinsam den ersten Artikel der Menschenrechtserklärung singen, dann gibt es Standing Ovations im fast ausverkauften Großen Saals des Wiener Konzerthauses. Judit Morvay ist Musikerin und Musikpädagogin. Sie leitet einen der vielen Superar-Kinderchöre. Bis 20.05, ORF 2

20.15 HIHIHI

Fack ju Göhte 2 (D 2015, Bora Dagtekin) Cooler Job, tolle Schüler, und es läuft: Lustig ist das Lehrerleben in dieser Comedy, die unter der Zielgruppe mit dem Prädikat "geil" versehen ist. Kassenschlager, der dritte Teil ist schon im Kino, ein Ende nicht absehbar. Nie war Schule so beliebt. Bis 22.00, ORF 1

20.15 KATERFRÜHSTÜCK

Frühstück bei Tiffany (Breakfast at Tiffany's, USA 1960, Blake Edwards) Miss Golightly feiert und leidet. Ein Mädchen vom Land in New York: Ehe sie sich in einen mittellosen Schriftsteller verliebt, irrt sie im Labyrinth dieser Stadt herum, zwischen sinnlosen Flirts mit reichen Männern auf verrauchten Partys. Audrey Hepburn und George Peppard in einer schönen Liebesgeschichte, mit dem samtig weichen Streicherklang alter Henry-Mancini-Melodien. Regie führte hier der ansonsten im grellen Farcenfach heimische Blake Edwards. Bis 22.05, 3sat

20.15 BRETTER!

Oscar (F 1967, Édouard Molinaro) Louis de Funès im Rausch der vertauschten Koffer: Als wieder nur der Riesen-BH und nicht "Mäuse! Piepen! Kohle!" zum Vorschein kommen, kriegt der Ärmste endgültig "Hirnsausen". Und wir einen der irrsinnigsten Auszucker der Filmgeschichte. Bis 21.55, ATV 2

20.15 FLIEGENFISCHEN

Aus der Mitte entspringt ein Fluss (A River Runs Through It, USA 1991, Robert Redford) Wer Fliegenfischen sagt, meint diesen Film: Brad Pitt, Tom Skerritt werden am Fluss erwachsen. Schöne Bilder mit noch schöneren Menschen. Im Flow. Bis 22.15, Arte