TV- und Radiotipps für Samstag, 31. März

Wilde Miezen, Batman, Collateral, Star Trek: Into the Darkness, Copykill

13.10 DOKUMENTATION

Wilde Inseln Eine Liebeserklärung an die spektakulärsten Inseln der Erde in fünf Folgen: Amazonas, Falklandinseln, Japan, Philippinen und Vancouver Island. Bis 16.50, Arte

15.30 ABENTEUER

Der Tiger von Eschnapur (BRD 1959, Fritz Lang) Ein deutscher Architekt am Hof des Maharadschas von Eschnapur verliebt sich in die Auserwählte des Herrschers, eine Tempeltänzerin. Aus seiner Hollywood-Emigration kurzfristig nach Deutschland zurückgeholt, ließ sich Fritz Lang zu einem Remake des exotischen Monumentalstummfilms von Joe May überreden. Insgesamt freilich kein großer Wurf, doch ein unterhaltsames Schaustück für Liebhaber des Genres. Bis 17.05, One

16.50 REPORTAGE

Arte-Reportage: Philippinen – Die Attacken des IS Im Mai 2017 besetzte der IS die Stadt Marawi mit ihren 200.000 Einwohnern. Es war die erste Stadt, die der "Islamische Staat" in Südasien einnahm. Fünf Monate kämpfte die philippinische Armee, um die Stadt zu befreien. Heute liegt Marawi in Trümmern. Bis 20.15, Arte

17.05 MAGAZIN

Bewusst gesund mit Ricarda Reinisch: 1) Bandscheibenvorfall – Sanfte OP-Methode. 2) Haferbrei – Altes Rezept neu gemacht. 3) Autismus – Leben in einer anderen Welt. 4) "Bewusst gesund"-Tipp bei Schluckauf. Bis 17.30, ORF 2

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Peter Resetarits mit den Themen: 1) Unklarheiten nach der Abschaffung des Pflegregresses. 2) 17.000 Euro für ein paar Quadratmeter? Bis 18.15, ORF 2

17.35 DOKUMENTATION

Plan b: Faire Ostern – Schokolade von der besten Seite Junge Unternehmer wollen faire Bedingungen und mehr Geld für Kakaobauern in Afrika. Dass es geht, zeigt ein Blick in die Niederlande: Dort stieg ein fair produzierendes Unternehmen zum zweitgrößten Produzenten des Landes auf. Bis 18.05, ZDF

18.40 MAGAZIN

Newton: Stadt 4.0 So die Prognosen stimmen, werden im Jahr 2050 zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Das stellt die Stadtplaner vor Herausforderungen. Heute können sie auf Technologien zurückgreifen, um langfristige Entwicklungen vorherzusagen. Bis 19.10, ORF 1

20.15 LANDKRIMI

Alt, aber Polt (Ö 2018, Julian Roman Pölsler) Der pensionierte Gendarm Simon Polt (Erwin Steinhauer) lebt zurückgezogen im Weinviertel. Als die Tochter eines hippen Winzers tot aufgefunden wird, glaubt Polt aber nicht an einen Unfall und ermittelt ein letztes Mal. Unterstützung bekommt er von Schauspielerin Mira Martell (Iris Berben), die vergeblich versucht, mehr Kultur ins Dorf zu bringen. Alfred Komareks unwiderruflich letzter Polt-Fall. Bis 21.50, ORF 2

20.15 ACTION

Spy Game – Der finale Countdown (USA 2001, Tony Scott) Nathan Muir (Robert Redford) und Tom Bishop (Brad Pitt) retten einander als CIA-Männer das Leben. Scharfer Schnitt, rasantes Tempo und eine vertrackte Story über miese Geheimdienstpolitik zeichnen den Streifen aus. Bis 22.10, ZDF neo

20.15 SCHICKSALSBERG

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (The Lord of the Rings: The Return of the King, USA/NZ 2003, Peter Jackson) Während ganz Mittelerde mit diversen Schlachten beschäftigt ist, ist das geläuterte Duo Frodo (Elijah Wood) und Sam (Sean Astin) noch immer mit dem Goldring unterwegs. Düsteres Finale der Trilogie, leider verliert man im Kampfgetümmel öfter den Überblick. Bis 0.10, Puls 4

20.15 MUTTERBINDUNG

Loriots Ödipussi (D 1987, Loriot) Paul ist 56 Jahre alt, Leiter des familieneigenen Möbelgeschäfts und lebt noch immer bei seiner dominanten Mutter. Als er die Frau fürs Leben findet und in eine eigene Wohnung ziehen möchte, versucht die eifersüchtige Mutter, dies um jeden Preis zu verhindern. Loriots Filmdebüt reicht nicht an seine Sketche heran, bietet aber solide Unterhaltung. Bis 21.40, HR

22.55 DOKUMENTATION

Wilde Miezen Was machen Katzen, wenn sie nicht bei uns sind? Wissenschafter haben sich dieser existenziellen Frage gewidmet und GPS-Tracker und Kameras auf ein paar Tiere in der Katzenhochburg Weimar gepackt. Auf 65.000 Menschen kommen dort geschätzte 10.000 Katzen. Bis 23.50, Arte

23.45 FLOTTE MAUS

Batman (USA 1989, Tim Burton) Ein junger Mann aus reichem Hause hüllt sich in ein fledermausähnliches Gewand, besiegt den Verbrecherkönig Joker und durchkreuzt dessen zynische, menschenvernichtende Pläne. Ein naiver Held in einem düsteren, von Verbrechen und Korruption beherrschten Burton'schen Universum. Bis 2.10, Kabel 1

23.55 TAXIFAHRT

Collateral (USA 2004, Michael Mann) Max (Jamie Foxx) soll Vincent (Tom Cruise) in seinem Taxi eine ganze Nacht lang durch die Stadt kutschieren. Bald findet er heraus, dass sein Passagier ein Profikiller ist. Intensiv und hochspannend von Michael Mann eingefangen. Bis 2.00, Sat1

0.15 UNENDLICHE WEITEN

Star Trek: Into Darkness (USA 2013, J. J. Abrams) Was soll man sagen? Die glorreichen Zeiten vom "Weltall – unendliche Weiten ..." scheinen vorbei. 2013 dürfen, ja müssen die Möglichkeiten der digitalen Technologie ausgespielt werden. Ja, eh: schön zum Schauen, Benedict Cumberbatch, Kampf gegen Terror. Bis 2.15, ORF 1

0.50 ALBTRAUM

Copykill (Copycat, USA 1995, Jon Amiel) Nichts für schwache Nerven. Sigourney Weaver als Kriminalpsychologin und Spezialistin für Serienmörder, die selbst zum Opfer wird, als ein Psychopath sie töten will, und Holly Hunter als Kriminalbeamtin versuchen gemeinsam, bestialische Frauenmorde aufzuklären. Bis 2.45, ZDF neo