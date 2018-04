3 Tipps für IT-Unternehmen

Was brauchen IT-Startups und Klein- und Mittelunternehmen im IT-Bereich? Mit Antwortmöglichkeiten auf diese Frage beschäftigt sich das "Accelerator"-Projekt, geleitet von Sabine Proßnegg. Sie verrät drei Tipps für Innovationstreiberinnen und -treiber der IT-Szene.

Mit einer guten Idee geht es los. Damit diese dann zu einem erfolgreichen Projekt – egal, ob Unternehmensgründung oder -erweiterung – wird, bietet das Institut Internet-Technologien & -Anwendungen der FH JOANNEUM im Rahmen des Projekts "Accelerator" Unterstützung an. Das Projekt wird von der Europäischen Union im Rahmen des Interreg Programms (Danube) gefördert, die SFG ist assoziierter Partner im Projekt. Für die konkrete Umsetzung in Kapfenberg sind die Stadtgemeinde Kapfenberg und die Wirtschaftskammer Bruck Partner der FH JOANNEUM.

Sabine Proßnegg steht als Leiterin des Projekts "Accelerator" für Gründerinnen, Gründer und Unternehmen der Region Hochsteiermark als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie und ihr Team arbeiten daran, ein virtuelles Gründungszentrum an der FH JOANNEUM in Kapfenberg – KAIT – zu etablieren. Für Innovationstreiberinnen und -treiber in der IT-Szene hat sie folgende drei Tipps:

Tipp 1: Kümmern Sie sich um Ihren Businessplan

Erstellen Sie einen Businessplan, zum Beispiel mit Hilfe des Canvas Business Models. So visualisieren Sie Ihre Geschäftsidee und sehen, ob sie auch unternehmerisch sinnvoll ist. Beachten Sie die Finanzseite, aber auch ihr Marktumfeld, den Vertrieb und das Marketing.

Falls Sie schon einen Businessplan haben oder demnächst mit Ihrem fertig werden haben Sie die Möglichkeit, am derzeit laufenden Businessplanwettbewerb teilzunehmen. Dafür müssen Sie nur ihre Pläne bei der FH JOANNEUM einreichen. Die besten Ideen können am 17. April 2018 vor einer Jury präsentiert werden, die besten drei Businesspläne werden mit Gutscheinen der Stadtgemeinde Kapfenberg im Wert von gesamt 1.000 Euro prämiert. Die besten Ideen haben zudem die Möglichkeit, Beratungen, Coachings und Mentoring durch die Expertinnen und Experten der FH JOANNEUM in Anspruch zu nehmen.

Tipp 2: Informieren Sie sich über Finanzierungsmöglichkeiten

Eine Idee braucht zur Umsetzung zumeist Kapital. Um dieses aufzutreiben können Sie sich bei der Finanzierung an öffentliche und private Anbieter wenden. Auch diverse Förderungen sind eine gute Möglichkeit, die Idee zu verwirklichen – beispielsweise von Land, Bund oder auch auf EU-Ebene. "Accelerator"-Teilnehmerunternehmen werden dazu beraten, die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbG (SFG) ist assoziierte Projektpartnerin.

Tipp 3: Bauen Sie ein Netzwerk auf und nutzen Sie dieses

Der Aufbau eines guten Netzwerks ist die Grundlage für ihren Erfolg: Innerhalb der IT-Szene können Ideen ausgetauscht und auf Tauglichkeit überprüft werden – hier spricht jede und jeder die gleiche Sprache. Aber auch der Kontakt zu Forschungseinrichtungen hat viele Vorteile: Die neuesten Forschungsergebnisse erfährt man aus erster Hand und in Forschungskooperationen kann man die eigenen Produkte in einer gesicherten Umgebung testen. Zudem ergeben sich Recruiting-Möglichkeiten. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts "Accelerator" werden Teile der Infrastruktur der FH JOANNEUM sowie deren Netzwerk zur Nutzung zur Verfügung gestellt.

Hinweis: Ein Investoren-Pitch sowie ein weiterer Businessplanwettbewerb sind im Rahmen des Projekts "Accelerator" geplant. Neuigkeiten werden auf der Website der FH JOANNEUM veröffentlicht.