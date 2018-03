Der Frühling bringt uns die Lyriden

Jährlicher Meteorstrom erreicht am 22. sein Maximum

Die Dauer der Lichten Tage steigt von 12 Stunden 52 Minuten am 1. auf 14 Stunden 29 Minuten am 30. Die Sonne erreicht am 20. um 5:12 Uhr den Anfang des Tierkreiszeichens Stier. Im Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg zieht mittags die helle Mitte des Lochscheibenschattens über die Querspange am Nordweg mit dem Stiersymbol und der Aufschrift "APR 20". Nach Sonnenuntergang endet die Bürgerliche Dämmerung nach 31 Minuten bei Sonnentiefe von 6 Graden und dem Erscheinen der ersten Sterne. Die Nautische Dämmerung endet nach 1 Stunde 8 Minuten bei 12 Graden Sonnentiefe.

Der eher schüttere Meteorstrom der Lyriden bringt um den 22. maximal 18 Sternschnuppen pro Stunde. Der Radiant der vom 14. bis 30. April aktiven Lyriden befindet sich im südwestlichen Bereich der Leier.

Der Mond zeigt sich am 1. abends noch fast rund. Die Libration, die perspektivische Schwankung der dunklen Mareflecken gegen den Mondrand, lässt uns den Fleck Grimaldi so randnah wie möglich sehen. Aus dem gleichen Grund zeigt sich der Mondsüdpol möglichst randfern. Am 3. und 4. steht der Mond bei Jupiter und am 7. bei Mars und Saturn. Seine Erdferne und das Letzte Viertel durchläuft er am 8. im Schützen. Tief in der Morgendämmerung des 14. zeigt sich der Mond als zarte Altlichtsichel zwischen Ost und Ostsüdost letztmalig vor dem Neumond am 16.

Die feine Neulichtsichel sehen wir tief in der Abenddämmerung nahe Westen. Am 20. passiert der Mond seine Erdnähe in den Zwillingen, tags darauf zieht er ebendort in höchster Bahn von Aufgang bis Untergang. Der 22. bringt das Erste Viertel im Krebs und die Libration zeigt uns das Mare Crisium und den Mondsüdpol möglichst randfern. Der nächste Vollmond ist am 30.

Planetenlauf: Merkur ist unsichtbar. Venus leuchtet abends von nahe Westen bis Westnordwesten; sie zieht vom Widder in den Stier. Mars zeigt sich niedrig von nahe Südosten bis Südsüdosten im Schützen und steht am 2. unweit Saturn. Jupiter strahlt um 2 Uhr hoch in der Waage zwischen Ostsüdosten und Süden. Saturn im Schützen finden wir um 4 Uhr niedrig nahe Südosten bis höher zwischen Südsüdosten und Südosten.

Sternbilder: Unsere Karte gilt für den 1. um 20:14 Uhr und für den 6. um 19:55 Uhr.

Freiluftplanetarium: Sterngarten Georgenberg, Wien 23, nahe Wotruba-Kirche, Samstag, 14. 4., 21 Uhr: "Frühling am Sternenhimmel" (DI. N. Pachner). Ausweichlokal: Bezirksmuseum Hietzing, Wien 13, Am Platz 2. Samstag, 21.4, 19 Uhr: "Planetenatmosphären unseres Sonnensystems" im Vergleich (Dr. Th. Schnabel). (Hermann Mucke, 30.3.2018)