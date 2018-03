Komplett gewaltfrei: Bei diesem Rollenspiel tötet man nicht, man malt

Entwicklern geht es bei anstehendem "Eastshade" um Erforschung der Welt

Das US-Entwicklerstudio Eastshade hat mit einem gleichnamigen Rollenspiel ein interessantes Game in Petto. Dieses ist komplett gewaltfrei und anstatt Gegner zu töten gilt es bei dem Spiel für PC einfach zu malen, um besser zu werden. Ein erster Trailer zu "Eastshade", das noch 2018 erscheinen soll, zeigt, wie eindrucksvoll die Welt des Games ist.

eastshade studios Ein Trailer zu "Eastshade".

Bestmögliches Abbild schaffen

Die Aufgaben umfassen, dass man immer wieder dazu aufgefordert wird, an bestimmte Orte zu reisen und dort ein bestmögliches Abbild zu schaffen. Künstlerische Begabung wird nicht vorausgesetzt, das Spiel übernimmt den Malprozess. Nathan Grayson vom Gaming-Medium Kotaku sieht darin etwa ein "Pokémon Snap" in der Welt von "Skyrim" und "Witcher 3".

Mit der Welt in Berührung kommen

Im Gespräch mit Grayson sagte Entwickler Danny Weinbaum auch, dass es bei dem Spiel darum geht "eine Welt zu schaffen". Im Zuge der Entwicklung habe man sich dann darauf festgelegt, dass man ein Bild zeichnen muss, weil man dadurch mit der Welt von "Eastshade" in Berührung kommt. In weiterer Folge soll auch das Interesse an dem Leben der Dorfbewohner geweckt werden, das durch die eigenen Entscheidungen beeinflusst wird.

Wie ein Tourist eine Stadt erforschen

Bei dem Rollenspiel soll es übrigens auch keine wirkliche Hauptgeschichte geben. Man ist vielmehr ein Tourist, der die Welt erforscht und etliche Nebenaufgaben lösen muss. "Das schönste Gefühl an dem Spiel ist es eine neue Stadt zu erforschen. Diese Energie, wenn man einen neuen Ort besucht, ist einfach unglaublich – das wollten wir im Spiel wiedergeben", sagt Weinbaum. (red, 30.03.2018)