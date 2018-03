Kosovos Innenminister und Geheimdienstchef des Amtes enthoben

Nach Festnahme und heimlicher Abschiebung von sechs Mitgliedern der Gülen-Bewegung an die Türkei

Pristina – Kosovos Premier Ramush Haradinaj hat am heutigen Freitag den Innenminister Flamur Sefaj und den Chef des Geheimdienstes (AKI) Driton Gashi des Amtes enthoben. Er habe die Entscheidung auf Basis seiner verfassungsmäßigen Befugnisse gefasst, teilte Premier Haradinaj in einer Aussendung mit.

Den Anlass lieferten die Festnahme und die heimliche Abschiebung von sechs Mitgliedern der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen an die Türkei am Donnerstag. Dies sei ohne Informierung und Zustimmung des Regierungschefs erfolgt, präzisierte Haradinaj laut Medienberichten in Pristina.

Gemäß dem Innenministerium waren den sechs türkischen Lehrern am Mehmet-Akif-College die Aufenthaltsgenehmigungen entzogen worden. Die mit der Gülen-Bewegung verknüpfte Bildungsanstalt betreibt im Kosovo Volks- und Mittelschulen sowie Kindergärten. Die festgenommenen Türken hatten in Prishtina und Gjakova gearbeitet.

Die Türkei dringt weltweit auf die Schließung der Gülen-Schulen sowie auf die Auslieferung der Anhänger der Bewegung, die in der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird und verboten ist. Pristina hatte sich dem Druck Ankaras bisher widersetzt. (APA, 30.3.2018)