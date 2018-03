Produktrückruf: Diätische Babynahrung

Die verschreibeungspflichtige Spezialnahrung nephea Infant für Babys mit Nierenschwäche ist verunreinigt – auch in Österreich in Umlauf

Das deutsche Unternehmen metaX Institut für Diätetik GmbH, das Babynahrung zu medizinischen Zwecken produziert, hat vorsorglich ein Produkt zurückgerufen. Dabei handelt es sich um Trink- und Sondennahrungen zum Diätmanagement bei chronischer Nierenerkrankung bei Säuglingen im ersten Lebensjahr. Einige Dosen gelangten auch nach Österreich. Da das Produkt jedoch verschreibungspflichtig ist, lassen sich die Kunden leicht eruieren, sagte ein Sprecher.

Betroffen ist nephea Infant und nephea HD Infant, teilte das Unternehmen in Friedberg in Hessen mit. Konkret gehe es um die Chargen N/8016-INF mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.01.2019, N/8038-INF (07.02.2019) und NHD/8061-INF (02.03.2019). Die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum befinden sich am Dosenboden, so die Firma.

Es gebe Hinweise, dass eine mikrobielle Verunreinigung nicht vollständig ausgeschlossen werden könne. "Säuglinge mit einem Geburtsgewicht unter 2.500 Gramm und immunologisch schwache Säuglinge könnten erkranken", hieß es. Bei Untersuchungen seien die Qualitätsanforderungen aber bestätigt worden. Der Rückruf erfolgt laut dem Unternehmen in Abstimmung mit der Bayerischen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. (APA, 30.3.2018)