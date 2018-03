Londonderby: Schicksalsmatch für Chelsea und Conte

Für die Blues ist im Heimspiel gegen Tottenham verlieren verboten – Abstiegsgipfel für West Ham mit Arnautovic

London – Chelsea droht in der englischen Fußball-Premier-League einen Startplatz für die kommende Champions League zu verpassen. Der Titelverteidiger liegt nach 30 Runden fünf Zähler hinter Rang vier, der das letzte Ticket für die Königsklasse bedeutet. Diesen nimmt aktuell Tottenham ein. Die Spurs gastieren am Sonntag im Stadion an der Stamford Bridge, für Chelsea wäre das ein Sieg enorm wichtig.

Statistik spricht für Chelsea

Gewinnt Tottenham, scheint der Zug zur Champions League bei sieben ausstehenden Spielen praktisch abgefahren. Für Trainer Antonio Conte dürfte dies das Ende seiner Tätigkeit bei den Blues bedeuten. Der Italiener steht schon seit Wochen in der Kritik, Conte soll aber auch gute Chancen auf den Posten als italienischer Teamchef haben. Für Chelsea spricht die Statistik: Tottenham hat an der Stamford Bridge in der Meisterschaft seit 1990 nicht mehr gewonnen, damals traf Gary Lineker entscheidend.

Die Hausherren hoffen auf den Belgier Eden Hazard und den formstarken Brasilianer Willian. Bei Tottenham fällt weiter Starstürmer Harry Kane (Knöchelverletzung) aus, an seiner Stelle agierte Son Heung-min zuletzt in Hochform. Der Südkoreaner schoss sieben Tore in seinen jüngsten fünf Einsätzen bei den Spurs. Deren Trainer wusste um die Bedeutung der Partie. "Es ist ein großes Spiel, weil es ein London-Derby ist. Ich denke, dass beide Teams Druck haben", sagte Mauricio Pochettino. Von einem "Finale" wollte der Argentinier aber nicht sprechen.

Nächster Anlauf für ManCity gegen Everton

Tabellenführer Manchester City könnte sich mit einem Erfolg bei Everton am Samstag die Chance erarbeiten, in der Folgewoche zu Hause gegen Manchester United den Titel zu holen. Derzeit liegen die Citizens 16 Zähler vor dem zweitplatzierten Stadtrivalen. Pep Guardiola hat es seit seinem Amtsantritt bei City in drei Aufeinandertreffen mit Everton aber nicht geschafft, die Toffees zu schlagen. Im Jänner 2017 setzte es im jüngsten Antritt im Goodison Park ein 0:4.

West Ham und Stoke in Not

Manchester United empfängt das um den Klassenverbleib kämpfende Swansea City. Marko Arnautovic ist mit West Ham United ebenfalls Samstag zu Hause gegen Southampton im Einsatz. Bei einer Niederlage rutscht West Ham auf einen Abstiegsplatz. Auf einem solchen liegt auch Moritz Bauer mit dem Vorletzten Stoke City. (APA, 30.3.2018)