User-Reiseführer: Wohin in Japan?

In Tokio ist sie in vollem Gang, die Blütezeit der Sakura, wie die Kirschblüte in Japan genannt wird. Für einige Tage sind die Parks und Straßen der Millionenstadt in zartrosa-weiße Töne getaucht, die einen willkommenen Gegensatz zum Trubel Tokios darstellen. Gegensätze findet man hier überall – kommen aus dem Land der aufgehenden Sonne doch zahlreiche Lifestyle- und Hightech-Trends, während aber auch die uralte Kultur und Geschichte eine große Rolle spielen. So kann man genauso im traditionellen Ryokan, auf Tatami-Matten, übernachten, wie auch im für Europäer eher ungewöhnlichen Kapselhotel.

Einmal quer durch Japan

Touristen wird das Reisen durch den Inselstaat leichtgemacht. Der Shinkansen fährt zum Teil entlang der japanischen Küste und erfreut bei passendem Wetter mit Ausblicken auf den höchsten Berg Japans, den Vulkan Fuji. Reisen in andere Städte und Landesteile werden so in kürzester Zeit zurückgelegt. So wie nach Kioto, der alten Kaiserstadt, die mit über 1.500 Tempeln, zahlreichen Schreinen, Palästen und Gärten lockt. Auch Nikko wartet mit Mausoleum, uralten Schreinen und den berühmten Affenfiguren, Hiroshima, mit dem sehenswerten Friedensmuseum, die zahmen Rehe von Miyajima, der Park Kenrokuen in Kanazawa oder die Burg in Osaka. Und auch die Hauptstadt Tokio rechtfertigt schon die weite Reise: Tokyo Tower, riesige Parks mit Tempelanlagen, unverwechselbare Stadtviertel wie Harajuku, Akihabara und Shibuya und eine insgesamt einzigartige Atmosphäre. Auch im STANDARD-Forum gibt es Japan-Fans:

Will man sich nach dem Sightseeing erholen, bietet sich der Besuch eines traditionellen Onsen an. Das warme Wasser regeneriert jeden müden Reisenden.

