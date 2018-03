Zverev und Carreno-Busta im Miami-Halbfinale

Deutcher bezwang Kroaten Coric glatt in zwei Sätzen – Carreno-Busta schaltete Anderson aus – Ostapenko zog ins Damen-Finale ein

Miami – Alexander Zverev hat am Donnerstag das Halbfinale des Masters-1000-Tennisturniers in Miami erreicht. Der 20-jährige Deutsche gewann sein Viertelfinalepiel gegen den Kroaten Borna Coric glatt in zwei Sätzen 6:4, 6:4. Das entscheidende Break gelang dem Weltranglisten-Fünften im achten Spiel des zweiten Satzes.

Im Halbfinale des mit knapp acht Millionen Dollar dotieren Turniers trifft Zverev auf den Spanier Pablo Carreno Busta. Dieser besiegte im Viertelfinale den Südafrikaner Kevin Anderson knapp in drei Sätzen 6:4, 5:7, 7:6(6). Im zweiten Halbfinale stehen sich der Argentinier Juan Martin del Potro und der US-Amerikaner John Isner gegenüber.

Im Damen-Endspiel trifft die US-Amerikanerin Sloane Stephens auf Jelena Ostapenko. Die French-Open-Siegerin aus Lettland setzte sich im Halbfinale gegen US-Außenseiterin Danielle Collins mit 7:6(1), 6:3 durch. Zuvor hatte US-Open-Siegerin Stephens 3:6, 6:2, 6:1 gegen die dreimalige Miami-Siegerin Viktoria Asarenka aus Weißrussland gewonnen. (APA, 30.3.2018)