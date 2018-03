Alle drei NHL-Österreicher weiter auf Play-off-Kurs

Columbus feierte zwölften Sieg in jüngsten 13 Spielen – New Jersey hielt Vorsprung auf Florida

Newark (New Jersey)/Calgary – Die Columbus Blue Jackets haben mit Thomas Vanek ihre Erfolgsserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL fortgesetzt und stehen unmittelbar vor dem Einzug ins Play-off. Die Blue Jackets haben nach dem 5:1-Auswärtssieg am Donnerstag bei den Calgary Flames sieben Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Auch die New Jersey Devils mit Michael Grabner liegen weiter auf Aufstiegskurs.

Pierre-Luc Dubois Mann des Abends

Columbus feierte den 12. Sieg in den jüngsten 13 Spielen. Mann des Abends war Pierre-Luc Dubois mit einem Hattrick, Vanek legte Markus Nutivaara das Tor zum 4:0 (51.) ideal auf. Der 34-Jährige hat damit in 15 Spielen für die Blue Jackets 14 Scorerpunkte (7 Tore, 7 Assists) gesammelt.

Die Mannschaft von Trainer John Tortorella ist in den letzten vier Spielen des Grunddurchgangs kaum noch von einem der acht Play-off-Plätze der Eastern Conference zu verdrängen. Die neuntplatzierten Florida Panthers haben zwar noch zwei Spiele mehr auf dem Programm, aber schon sieben Zähler Rückstand.

Sidney Crosby Matchwinner

Gegenüber New Jersey liegen die Panthers bei einem Spiel weniger drei Punkte zurück, weil am Donnerstag beide Teams nur einen Punkt holten. Die Devils mussten sich zu Hause Titelverteidiger Pittsburgh Penguins mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben, Matchwinner war Sidney Crosby. Der Superstar traf in der Overtime zunächst nur die Stange, nahm den zurückspringenden Puck aber volley und erzielte so nach nur 19 Sekunden der Overtime den Siegestreffer.

Da auch die Philadelphia Flyers mit dem derzeit rekonvaleszenten Michael Raffl auf Play-off-Kurs sind, könnten alle drei österreichischen NHL-Stürmer mit ihren Clubs die K.o.-Phase erreichen. (APA, 30.3.2018)

NHL-Ergebnisse von Donnerstag:

Calgary Flames – Columbus Blue Jackets (1 Assist Vanek) 1:5

New Jersey Devils (mit Grabner) – Pittsburgh Penguins 3:4 n.V.

Boston Bruins – Tampa Bay Lightning 4:2

Buffalo Sabres – Detroit Red Wings 3:6

Ottawa Senators – Florida Panthers 3:2 n.V.

Minnesota Wild – Dallas Stars 5:2

Nashville Predators – San Jose Sharks 5:3

Chicago Blackhawks – Winnipeg Jets 6:2

Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 2:1

Los Angeles Kings – Arizona Coyotes 4:2