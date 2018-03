Mega-Abstellplatz für Dieselstinker in den USA

Volkswagen hat gigantische Parkplätze gemietet um dort die im Dieselskandal zurückgekauften Autos zu parken

Das ist keine Nahaufnahme eines Computerchips. Volkswagen hat dutzende gigantische Parkplätze in den USA gemietet, um hunderttausende im Dieselskandal zurückgekaufte Autos abzustellen. Rund 300.000 Autos stehen auf 37 Plätzen. Dazu gehören etwa ein leeres Footballstadion in Detroit, eine ehemalige Papierfabrik in Minnesota und die kalifornische Wüste (abgebildet) nahe dem Ort Victorville. Die Autos würden zwischengelagert und regelmäßig gewartet, erklärte das Unternehmen. Sobald die US-Behörden den Veränderungen bei den Abgasvorrichtungen zustimmten, würden die Autos verkauft oder exportiert. Wegen verunsicherter deutscher Diesel-Käufer hat VW ein Rückkaufversprechen gemacht, sollten Fahrverbote in Städten kommen. Mega-Parkplätze dürften in Deutschland aber noch nicht gesucht werden.uft. Inzwischen kümmern sich "Car-Sitter" um die Autos. (APA/red, 30.3.2018)