Salzburg gegen Linz wieder in Führung

Bullen gewinnen auch zweites Heimspiel der EBEL-Halbfinalserie

Salzburg – Red Bull Salzburg hat auch das zweite Heimspiel im Halbfinale der Erste Bank Eishockey Liga gewonnen. Die Bullen besiegten am Donnerstag die Black Wings Linz mit 4:2 (2:0,2:2,0:0) und führen in der "best of seven"-Serie 2:1. Spiel vier findet am Samstag (17.20 Uhr) in Linz statt. Die Salzburger legten den Grundstein zum Sieg im starken ersten Drittel und gaben die Führung nicht mehr aus der Hand.

Die Heimischen machten vor 3.400 Zuschauern in den ersten Minuten enormen Druck und verwerteten auch gleich das erste Powerplay durch Thomas Raffl (4.). In der 16. Minute profitierte Alexander Pallestrang von einer Energieleistung von Michael Schiechl und traf aus einem Gestocher zum 2:0.

Im Mitteldrittel gelang den Black Wings zweimal der Anschlusstreffer. Salzburg schlug aber stets schnell zurück und ging neuerlich mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in das Schlussdrittel, in dem die Mannschaft von Greg Poss keinen Treffer mehr zuließ. (APA, 29.3.2018)

EBEL von Donnerstag – Halbfinale (best-of-seven), 3. Spiel:

Red Bull Salzburg – EHC Liwest Black Wings Linz 4:2 (2:0,2:2,0:0). Salzburg, 3.400. Tore: Raffl (4./PP), Pallestrang (16.), Schremp (29.), Hughes (35.) bzw. Ph. Lukas (27.), DaSilva (33./PP). Strafminuten: 4 bzw. 8. Stand in der Serie: 2:1

Nächstes Spiel am Samstag (17.20): Linz – Salzburg