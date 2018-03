Erstmals seit 1938 wurde auch kein britischer Schiri für eine WM nominiert

Zürich – Bei der Fußball-WM in Russland werden wie erwartet keine österreichischen Schiedsrichter zum Einsatz kommen. Auf der am Donnerstag von der FIFA veröffentlichten Referee-Liste für die Endrunde finden sich keine Unparteiischen aus der heimischen Liga. Damit befindet sich Österreich in prominenter Gesellschaft – erstmals seit 1938 ist auch kein britischer Spielleiter für eine WM nominiert. (APA, 29.3.2018)