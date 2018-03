DiCarlo wird Vize von Uno-Chef Guterres

Erste Frau im Rang eines Untergeneralsekretärs für politische Angelegenheiten

New York – Als erste Frau soll Rosemary DiCarlo den einflussreichen Posten des Uno-Untergeneralsekretärs für politische Angelegenheiten übernehmen. Die Karrierediplomatin solle mit Monatswechsel ihren US-Landsmann Jeffrey Feltman ablösen, teilte die Uno am Mittwoch (Ortszeit) in New York mit. Feltman war seit 2012 im Amt.

Uno-Generalsekretär António Guterres hat die Geschlechterparität bei den Vereinten Nationen zu einer seiner Prioritäten erklärt. DiCarlo bringe "mehr als 35 Jahre Erfahrung" mit, hieß es in der Mitteilung weiter.

Viel Erfahrung

DiCarlo kann auf Erfahrungen als stellvertretende US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen 2010 bis 2014 verweisen – also zum Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Präsidentschaft von Barack Obama. Im Sommer 2013 war sie nach Susan Rices Abgang und vor Samantha Powers Installierung auf diesem Posten selbst kurzzeitig US-Botschafterin bei der Uno, in dieser Zeit saß sie auch dem Uno-Sicherheitsrat vor.

Außerdem war die studierte Philologin und Linguistin Vize-Staatssekretärin für europäische und eurasische Angelegenheiten im US-Außenministerium und Leiterin für Uno-Angelegenheiten im Nationalen Sicherheitsrat. Frühere diplomatische Posten hatte sie in den US-Vertretungen in Russland und Norwegen inne.

Zu den Fachgebieten der 70-Jährigen gehören Russland, die früheren Sowjetrepubliken sowie der Nahe Osten. Sie spricht Russisch und Französisch. DiCarlo ist Präsidentin des National Committee on American Foreign Policy, einer auf Sicherheitspolitik spezialisierten NGO in New York.

Nach Angaben von Diplomaten habe die republikanische Regierung von US-Präsident Donald Trump DiCarlos Kandidatur für den ranghohen Uno-Posten unterstützt, obwohl die Diplomatin Trump politisch nicht nahestehe. (AFP, Reuters, 29.3.2018)