Russland schließt US-Konsulat in St. Petersburg

Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten: Moskau verweist 60 US-Diplomaten des Landes

Moskau – Im Streit über den Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal hat Russland die Schließung des US-Konsulates in St. Petersburg und die Ausweisung westlicher Diplomaten angekündigt. Außenminister Sergej Lawrow sagte am Donnerstag, man werde genauso viele Diplomaten des Landes verweisen wie dies umgekehrt geschehen sei. Demnach wird zudem der US-Gesandte einbestellt.

Die USA und andere westliche Länder wie Großbritannien, Frankreich oder Deutschland haben insgesamt etwa 130 Russen ausgewiesen, weil sie die Regierung in Moskau für den Anschlag in Südengland verantwortlich machen. Russland hat dies stets zurückgewiesen. Die US-Regierung hatte wegen der Affäre auch angekündigt, das russische Generalkonsulat in der Westküstenmetropole Seattle zu schließen. (Reuters, 29.3.2018)