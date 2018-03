TV- und Radiotipps für Freitag, 30. März

The Danish Girl, Jonathan, Queen – Rock the World, Die Poesie des Unendlichen und Bob Dylan: Trouble No More

Re: Das heilige Wasser der Jesiden – Ein Muslim setzt Zeichen gegen den Völkermord Hammed Khamis, Berliner Muslim, will ein Zeichen setzen: gegen den Missbrauch seiner Religion und gegen den Hass der Islamisten auf das jesidische Volk. Bis 20.15, Arte

FeierAbend: Der Polizist, dein Freund und Vater Kriminalhauptmeister Carlos Benede hatte zweimal mit Buben zu tun, deren Mütter ermordet wurden – von den Vätern der Kinder. Zwei Mal fasste er sich ein Herz und adoptierte sie. Eine außergewöhnliche Geschichte. Bis 20.15, ORF 2

Heimatleuchten: Ostern in Österreich Osterei, Palmbuschen und verstummte Kirchenglocken: Die Sendung wirft einen Blick hinter die Bräuche und Traditionen beim Osterfest. Bis 21.15, Servus TV

The Danish Girl (GBR/D/USA 2015, Tom Hopper) Kopenhagen und Paris in den 1920er-Jahren: Die dänischen Maler Gerda (Alicia Vikander) und Einar Wegener (Eddie Redmayne) führen eine glückliche Ehe und genießen ihr bewegtes Künstlerleben. Als Einar in Frauenkleidung für ein Model von Gerda einspringt, ändert sich das Leben der beiden. Tief beeindruckt von seiner perfekten femininen Erscheinung, nennt ihn Gerda "Lili Elbe". Einars Wunsch, eine Frau zu sein, wird immer stärker. Unterstützt von Gerda, strebt er eine vollständige Geschlechtsumwandlung an. Bewegendes Biopic, grandios gespielt. Bis 22.05, ORF 1

Jonathan (D 2016, Piotr J. Lewandowski) Auf dem Land kümmert sich der 24-jährige Jonathan (Jannis Niewöhner) aufopferungsvoll um seinen krebskranken Vater Burghardt (André M. Hennicke) und arbeitet auf dem Reintegrationshof seiner Tante für drogenabhängige Jugendliche. Aber Burghardts Zustand verschlechtert sich zusehends, und Jonathan ist, trotz der Hilfe der lebensfrohen Pflegerin Anka (Julia Koschitz), zunehmend überfordert. Da taucht Burghardts Jugendfreund Ron (Thomas Sarbacher) wieder auf, und alles ändert sich. Burghardt geht es sichtlich besser – doch Jonathan ist nicht glücklich, vor allem als er die wahre Art der Beziehung der beiden erkennt. Bis 21.45, Arte

Queen – Rock the World Im Jahr 1977 bringt die britische Rockband Queen ihr sechstes Studioalbum News of the World heraus und startet ihre US-Tour, mit dem Ziel, den Durchbruch in Amerika zu schaffen. Der BBC-Reporter Bob Harris und seine Filmcrew haben die Band um Freddie Mercury und Brian May auf dieser bahnbrechenden Tour begleitet. Die Dokumentation zeigt erstmals das bisher noch nicht veröffentlichte Filmmaterial. Bis 22.45, Arte

Die Poesie des Unendlichen (The Man Who Knew Infinity, GBR 2015, Matthew Brown) Biografie des indischen Mathematikgenies Srinivasa Ramanujan. Jeremy Irons holt Dev Patel (Slumdog Millionär, Lion) wegen seiner bahnbrechenden mathematischen Ansätze aus der indischen Provinz nach Cambridge, wo er als Außenseiter auf Widerstand stößt. Culture-Clash im viktorianischen Zeitalter! Bis 23.50, ORF 1

Bob Dylan: Trouble No More Von 1979 bis 1981 reichte Bob Dylans christliche "Born again"-Periode, nachdem der Musiker und Poet in einer Zeit der politischen Umwälzungen den Glauben entdeckt hatte. In dieser Phase, in der auch drei Alben entstanden, war Dylan mit einer großartigen Band auf Tournee. In dem Dokumentarfilm der Filmemacherin Jennifer Lebeau wechseln sich Konzertaufnahmen mit "Predigten" aus der Feder von Luc Sante ab, die von Hollywoodschauspieler Michael Shannon gesprochen werden. Bis 23.50, Arte