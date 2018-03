Pianist Alfred Brendel erhält Siegel der Stadt Pordenone

Der 87-jährige Musiker wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Rom/Wien – Der Pianist Alfred Brendel erhält am Samstag das Siegel der italienischen Stadt Pordenone. Bei einer feierlichen Zeremonie im Rathaus der Stadt wird der 87-jährige Künstler für sein Lebenswerk ausgezeichnet, hieß es in einer Presseaussendung am Donnerstag. Am Samstagnachmittag wird der Pianist im Theater Verdi ein Konzert gestalten.

Dabei sollen auch Auszüge aus einigen seiner Werke gelesen werden. Brendel erhält hinzu den Preis "Pordenone Musica", den das Theater Verdi und die Stadt Pordenone Musiker verleihen, die sich in den Dienst neuer Generationen gestellt haben. Am Samstagabend ist in Pordenone außerdem ein Konzert des Gustav Mahler-Jugendorchesters geplant. Das von Claudio Abbado gegründete Orchester wird von Vladimir Jurowski dirigiert.

Der 1931 im mährischen Wiesenberg geborene und in London lebende Brendel gilt als einer der wichtigsten Pianisten des 20. Jahrhunderts. Seine Einspielungen der Werke von Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms und Liszt gelten als wegweisend. Brendel war der erste Pianist, der Beethovens gesamtes Klavierwerk aufnahm. (APA, 29.3.2018)