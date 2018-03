Wien droht Lehrermangel wegen zunehmender Pensionierungen

Neue Mittelschulen könnten vom Personalmangel dabei besonders betroffen sein

Wien – All jene, die mit dem Gedanken spielen, den Lehrberuf zu ergreifen, dürfen sich in den nächsten Jahren gute Chancen ausrechnen. Sofern sie in Wien unterrichten wollen. Das belegen nun auch offizielle Zahlen, die die Stadt Wien auf schriftliche Anfrage der Neos veröffentlichte.

Demnach werden bis zum Schuljahr 2026/27 zwei Drittel der beamteten Lehrer in Pension gehen. Über etwaige Pensionsantritte von Vertragsbediensteten könne keine Aussage getroffen werden, da die Entscheidung über den Zeitpunkt der Pensionierung nicht die Zuständigkeit der Stadt sei, heißt es von Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) in der Anfragebeantwortung.

Besonders die Neue Mittelschule (NMS) dürfte von Pensionierungen betroffen sein: 40 Prozent der NMS-Lehrer in der Bundeshauptstadt sind über 50 Jahre alt. Laut Berechnungen der Neos, die die vertragsbediensteten Lehrer inkludieren, werden fast ein Drittel aller NMS-Lehrer bis 2025 in Pension gehen, in zehn Jahren sollen es 40 Prozent sein. Christoph Wiederkehr, Bildungssprecher der Neos Wien, sieht wegen der Prognosen "Feuer am Dach", die Stadtregierung dürfe "die Wiener Lehrer nicht weiter allein lassen".

Den Personalengpass verschärfen könnte zudem die neue Lehrerausbildung: Absolventen haben künftig die Wahl, ob sie an einem Gymnasium oder an einer NMS unterrichten wollen. Es wird befürchtet, dass die Neuen Mittelschulen aufgrund der meist schwierigeren sozialen Rahmenbedingungen den Kürzeren ziehen werden. Hinzu kommt, dass es aufgrund der Umstellung in der Ausbildung im nächsten Jahr keine Absolventen der Pädagogischen Hochschulen gibt.

Im Büro des Stadtschulrats sei man "in einer permanenten Auseinandersetzung" mit der Problematik, heißt es auf Anfrage des STANDARD. Es werde laufend mit dem Bildungsministerium verhandelt, um bei einem eventuellen Lehrermangel sondervertragliche Lösungen zu finden.

Kaum Lehrer auf Wartelisten

Tatsächlich sind die Wartelisten aktuell ziemlich leer und die Liste an Sonderverträgen bereits ziemlich lang: In der Pflichtschule und der Berufsschule warten gar keine Lehrer auf eine freie Stelle, für die AHS sind es 54 und für die BMHS 196 Lehrer, die aktuell warten. 506 Volksschullehrer haben einen Sondervertrag, sind also noch nicht mit dem Studium fertig, an den NMS sind es 522 und in der AHS 390.

Laut Stadtschulrat ist die Besetzung von Stellen besonders in Englisch, Mathe, Deutsch, Physik, Chemie und in Informatik bereits heute schwierig.

Das würde auch eine Einschätzung des obersten Lehrergewerkschafters im Pflichtschulbereich, Paul Kimberger, bestätigen, der in Wien jetzt schon einen "eklatanten Lehrermangel" ortet. Eine im Stadtschulrat eingerichtete Taskforce zum Thema Lehrermangel beschäftigte sich damit, wie man zu mehr Lehrern kommen könnte. Die dort ausgearbeiteten Leitlinien seien bereits in operativer Umsetzung. (Lara Hagen, Vanessa Gaigg, 30.3.2018)