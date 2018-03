"Kniefall vor Islam": Rechter Shitstorm gegen Milka-"Schmunzelhasen"

Im Netz beschweren sich Nutzer darüber, dass Schoko-Osterhasen "Schmunzelhasen" heißen. Das tun sie aber seit 1973

Egal ob Nikolo, Weihnachten oder Ostern: Pünktlich zu christlichen Feiertagen entdecken besorgte Menschen Anzeichen für ein Aussterben alter Traditionen und eine schleichende Islamisierung. Auch heuer ist es wieder so weit. Dieses Mal steht der "Schmunzelhase" im Fokus der Wutbürger. Dabei handelt es sich um einen Hasen aus Schokolade, der zur Osterzeit von Milka angeboten wird. "Was zur Hölle soll das denn jetzt?", heißt es etwa auf der rechtsextremen Seite "Aufwachen Deutschland".

„WIR MÜSSEN DIE ZERSTÖRUNG DER KULTUR AUFHALTEN!“



„Was ist denn?“



„EIN SCHMUNZELHASE! AN OSTERN!“



(...) pic.twitter.com/NxwMy6qzWh — ⓑ² (@blume_bob) March 24, 2018

Shitstorm gegen Milka



Auf Facebook und Twitter verbreiten sich Fotos vom "Schmunzelhasen" in Windeseile. Verschwörungstheoretiker sehen in der Süßigkeit einen "Kniefall vor dem Islam". Doch dieser angebliche Kniefall müsste schon vor langem passiert sein, denn Milka bietet die Schmunzelhasen bereits seit Ostern 1973 an, wie der Schokoladenhersteller auf Facebook erklärte. Jedweder Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise ist also Mumpitz. Dasselbe gilt für "Traditionshasen" auf Kassenbons, das ist eine interne Bezeichnung im Warenregister von Supermärkten.

Keine Seltenheit

Shitstorms gegen Schokohohlkörper, wie "Mimikama" schreibt, sind mittlerweile Feiertagstradition. Vergangenes Jahr sorgten etwa (zum wiederholten Mal) die "Zipfelmänner" von Penny für Aufsehen. Zuvor ging es gegen "orientalisch aussehende Adventkalender" von Lindt.

Das Traurige an dieser Mär um den #Traditionshase ist ja, dass es echt Menschen gibt, die so einen Mist glauben, wo man mit fucking zwei Minuten Recherche alle Hintergründe hätte. Aber wer sich verarschen lassen will, glaubt eben alles.

Hier die Fakten: https://t.co/H3kXig2uLM pic.twitter.com/ZZspw1lAe2 — Volker Dohr (@VlkrDhr) March 29, 2018

Dabei werden christliche Symbole für einen vermeintlichen "Kulturkampf" instrumentalisiert, erklärte Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) im Winter 2016 dem STANDARD: "Die Popularität solch christlicher Bezugnahmen hat innerhalb der extremen Rechten in jenem Maße zugenommen, in dem der Islam beziehungsweise Muslime zum zentralen Feindbild erklärt wurden." (fsc, 30.3.2018)