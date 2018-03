OFFF-Designfestival: Bilderwelten on Tour

Unter dem Titel "Let's feed the future!" kommt das renommierte Festival im Oktober erstmals nach Wien

Wien – Eine Art Woodstock der digitalen Designwelt ist das OFFF-Festival, das im Herbst zum ersten Mal nach Wien kommen wird und damit im deutschen Sprachraum seine Premiere feiert. Vor 17 Jahren in Barcelona ins Leben gerufen, entwickelte sich das renommierte Festival, das sich als Plattform und Konferenz für digitale Bildgestaltung versteht, zu einem Hotspot für jährlich mehr als 3000 Kreative und Interessierte.

Im Fokus der Veranstaltung, die unter dem Titel OFFF on Tour unter anderem bereits in New York, Montreal, Moskau, Tel Aviv, Mailand und London Station machte, stehen Präsentationen, Workshops und Vorträge zu den Themen Grafikdesign, visuelle Kommunikation, digitale Kunst und das bewegte Bild.

Stattfinden wird die große Kreativsause unter dem Motto "Let's feed the future!" in der Gösserhalle unweit des Wiener Hauptbahnhofes und zwar am 5. und 6. Oktober.

Der Ticketverkauf für die Veranstaltung, die sich als Vernetzer versteht, startet am 1. April, die offizielle Liste der Speaker soll Ende April stehen. (maik, 30.3.2018)