Pro und Kontra: Zuckerhaltige Lebensmittel besteuern

KONTRA: Eigenverantwortung gefragt

von Petra Stuiber

Mit einer höheren Steuer auf Lebensmittel, die viel Zucker enthalten, lenkt der Staat den privaten Konsum und greift damit in die Entscheidungsfreiheit jedes einzelnen Konsumenten ein. Nun könnte man, wie vor kurzem in der Zeit, einwenden, dass die Verbraucher ja nicht wirklich wählen können. Denn die Lebensmittelindustrie rührt – auf Betreiben der Zuckerlobby – das süße Gift selbst dort hinein, wo man es nicht vermutet: in Saucen, Ketchup, sogar in die Wurst.

Das mag in Entwicklungsländern ein schlagendes Argument sein: Dort gibt es in vielen Geschäften oft nur noch Sprite, aber kein Wasser zu kaufen – und immer mehr Diabeteskranke, etwa in Nigeria, sind dort ein Riesenproblem.

Im hochentwickelten Österreich kann das nicht gelten: Bereits in der Volksschule werden die Kinder aufgeklärt, wie viel Stück Würfelzucker in einem Fruchtjoghurt oder in einem Glas Cola enthalten sind. Mit einer Smartphonedichte von knapp 70 Prozent kann sich der mündige Konsument auch vor dem Supermarktregal detailliert über Zuckerhaltiges im Lebensmittel seiner Wahl informieren.

Nicht zuletzt liegt es in der Verantwortung der Eltern, ihren Kindern einen vernünftigen Zugang zu Essen und Getränken zu vermitteln. Einfach, indem man es ihnen vorlebt – und vorkocht. Das ist oft mühsam und frustrierend: "Schon wieder was mit Grün, das schmeckt mir nicht!" Auf Dauer ist es jedoch der nachhaltigste Weg, den Nachwuchs gegen wertloses Zuckerzeug im Supermarktregal zu immunisieren. (Petra Stuiber, 29.3.2018)