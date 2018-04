Die 20 besten kostenlose Spiele, die man einmal gespielt haben sollte

battlerite

"Battlerite" ist ein "Multiplayer Online Battle Arena (MOBA)"-Spiel, wie es im Buche stehen sollte. Denn anders als Konkurrenten "Dota 2" oder "League of Legends" gibt es bei dem Spiel keine Aufgaben, wie Türme zu zerstören, Drachen zu töten oder "Minions", kleine Nicht-Spieler-Gegner, umzubringen. Auch dauert eine Runde bei weitem nicht so lange wie bei den Konkurrenten, wo eine Dreiviertelstunde keine Seltenheit ist. Letztlich geht es rein um eines: Mit einem Helden in die Arena zu gehen und gegen die anderen Spieler anzutreten. Wer zuerst drei Runden zu ca. 3 Minuten gewinnt, ist der Sieger.