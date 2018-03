Der 37-Jährige hängt noch eine Saison bei den Vorarlbergern dran

Altach – Fußball-Bundesligist SCR Altach hat den Vertrag mit Routinier Hannes Aigner bis Sommer 2019 verlängert. Der 37-jährige Angreifer verbuchte in 34 Saisoneinsätzen neun Treffer und vier Vorlagen für den aktuellen Tabellenachten. "Wir wollen als Mannschaft wieder zurück zu alter Stärke finden, und dazu möchte ich meinen Teil beitragen", wurde Aigner in einer Vereinsaussendung am Donnerstag zitiert. (APA, 29.3.2018)