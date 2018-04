Nachhaltige Bierkultur: Auszeichnungen und Online-Voting

Als nachhaltig agierendes Unternehmen setzt die Brau Union Österreich eine Reihe von Initiativen, um Österreichs Umwelt zu schützen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Für das Vorzeigeprojekt "Grüne Brauerei Göss" wurde die Brau Union Österreich bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet – zuletzt mit dem edie Sustainability Leaders Award 2018 und dem GREEN BRANDS Austria 2018/2019 Siegel.

Brau Union Österreich gewinnt edie Sustainability Leaders Award 2018

Für die umweltfreundlichen Produktionstechniken in der Grünen Brauerei Göss erhielt die Brau Union Österreich den renommierten Nachhaltigkeitspreis edie Sustainability Leaders Award 2018 in der Kategorie Energiemanagement. Aus rund 600 Einreichungen internationaler Unternehmen wurden in London die besten in 17 Kategorien ausgezeichnet.

GREEN BRANDS Austria 2018/2019 Siegel

Mit der Auszeichnung GREEN BRANDS Austria werden "grüne Marken" geehrt, die einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz in Österreich leisten. Nach erfolgreicher Re-Validierung konnte sich die Brau Union Österreich diese Auszeichnung nun nach 2016 zum zweiten Mal sichern.

"European Public Winner Award": Online-Voting bis 4. Mai – Ihre Stimme zählt

Die Brau Union Österreich ist erneut unter den "Ones to Watch" in der Kategorie Social Responsibility and Environmental Awareness bei den European Business Awards. Durch ein Publikumsvoting wird nun der "European Public Winner" ermittelt. Um diesen Award zu gewinnen, erzählt die Brau Union Österreich per Video ihre Erfolgsgeschichte – online zugänglich auf bit.ly/eba2018. Stimmen Sie jetzt ab! Das Online-Voting läuft ab sofort bis 4. Mai.