Hans Theessink: Blues zum 70er

Anlässlich seines Runden gibt der Gitarrist eine viertägige Sause im Wiener Metropol. Geladen ist neben vielen Weggefährten Theessinks auch die US-amerikanische Gospelband Blind Boys Of Alabama

Der Blues hat keinen Bart, er hat lange Haare. Zumindest im Falle von Hans Theessink ist das so. Der in den Niederlanden geborene und in Wien lebende Musiker feiert am 5. April seinen 70. Geburtstag. Davon sollen alle etwas haben, also lädt er vom 4. bis 7. April zu einem viertägigen Birthday-Bash ins Wiener Metropol. Um den Blues zu kriegen, braucht Theessink kein Jahr älter zu werden, schon Anfang der 1960er war es der Blues von Größen wie Big Bill Broonzy, der den Teenager zur Gitarre trieb.

Rund 30 Alben hat er ab 1970 im Zeichen von Slide, Gemütsschwere und Lebensfreude eingespielt. Darunter befinden sich Arbeiten mit Ry Cooder und dem heuer im Jänner gestorbenen Terry Evans.

Die viertägige Sause bietet ein Wiedersehen mit vielen Weggefährten Theessinks. Unter anderem wird es eine Reunion von Hans Theessink & Blue Groove geben – mit Jon Sass, Dorretta Carter und Alee Thelfa. Aus seiner Wahlheimat Wien geben sich Ernst Molden, Willi Resetarits, Schiffkowitz und Sassy Holzinger ein Stelldichein, gemunkelt wird von Überraschungsgästen.

Einen Programmhöhepunkt bietet der Gastgeber bereits am Eröffnungsabend: Die dienstälteste Boygroup der Welt wird auftreten – die Blind Boys Of Alabama. Gegründet 1939, zählt die US-amerikanische Gospeltruppe zu den bekanntesten Vertretern ihres Fachs und hat in den letzten beiden Jahrzehnten eine Renaissance erlebt. Mit Jimmy Carter und Clarence Fountain sind noch zwei Gründungsmitglieder mit dabei. In ihren Stimmen schwingen 80 Jahre Lebens- und Bühnenerfahrung mit – die sind ein Wahnsinn! Restkarten dafür gibt es noch. Was soll man noch sagen? Happy Birthday, Hans! (flu, 30.3.2018)